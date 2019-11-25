Haberler » Güncel » - İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü - Haber

- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktüROMA - İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.

25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:26
- 'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
ROMA - İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.
İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması sonucu kıyı kenti Savona'ya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki viyadüğün bir kısmı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Ligurya bölgesel hükümetinin başkanı Giovanni Toti, viyadüğün çökmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldiğini ifade etti.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

İtalya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:29 Erdoğan'dan kadına şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
13:28 Adalet Bakanı Gül - İnsan hakları eylem planı
13:28 Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu
13:24 Büyükşehir'den ücretsiz hayvan sağlığı eğitimi
13:24 Dicle Elektrik Öğretmenler Günü'nü hafta boyunca kutladı
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:29:54