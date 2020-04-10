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İtalya'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

İtalya'da korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

10.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:05
İtalya'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
İtalya 'da korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede 13 Nisan'da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar uzattığını ilan etti. İtalya, Avrupa'da korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk ülke olurken, aynı zamanda korona virüs salgını nedeni ile en fazla ölümün olduğu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'da 9 Mart'tan bu yana halkın gıda ve medikal ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İtalya'da toplam korona virüs vakası 147 bin 577'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 849'a ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa, İtalya, Güncel
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