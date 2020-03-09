- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor
- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti.
09.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:26
- İtalya 'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybettiLombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor
ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Ülkede korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 366'ya ulaştı. Korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet tarafından önlem olarak yayınlanan kararnameye göre kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ve 14 kentte başlatılan karantina süreci devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasına karşı İtalya tarafından alınan önlemlerin tamamen desteklendiği bildirildi. Karantinadaki bölgelerde kültürel, dini ve spor faaliyetleri ile fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da durduruldu. Restoran ve barların ise 06.00-18.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedildi.3 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağı belirtilen kararnamede karantina sürecinin başladığı bölgeler şu şekilde: 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentleri.
ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Ülkede korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 366'ya ulaştı. Korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet tarafından önlem olarak yayınlanan kararnameye göre kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ve 14 kentte başlatılan karantina süreci devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasına karşı İtalya tarafından alınan önlemlerin tamamen desteklendiği bildirildi. Karantinadaki bölgelerde kültürel, dini ve spor faaliyetleri ile fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da durduruldu. Restoran ve barların ise 06.00-18.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedildi.3 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağı belirtilen kararnamede karantina sürecinin başladığı bölgeler şu şekilde: 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentleri.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel
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