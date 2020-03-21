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İtalya'da son 24 saatte 793 ölüm

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı.

21.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:22
İtalya'da son 24 saatte 793 ölüm
İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 793 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 4 bin 825'e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti. - ROMA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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