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İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti

İtalya’da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.

19.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:13
İtalya'da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti
İtalya 'da, yeni tipi koronavirüse (Covid-19) karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor hayatını kaybetti.

Daha önce Euronews 'e verdiği demeçte, ülkesindeki hastanelerin salgına karşı hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını söyleyen 57 yaşındaki Marcello Natali adlı doktor tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Euronews, İtalya, Dünya

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