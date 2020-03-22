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İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. Böylelikle zaruri olmayan tüm iş yerleri kapatılacak. İtalya Başbakanı alınan önemleri "Bu kolay bir karar değil" diyerek duyurdu.

22.03.2020 08:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:11

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 825 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 42 bin 681 olduğu İtalya 'da Başbakan Conte, Facebook hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi.

Bu krizin başından bu yana şeffaf kaldıkları vurgusu yapan ve halktan bir şey gizlemediklerini ifade eden Başbakan Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya." dedi.

"EVDE KALMALIYIZ"

Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Conte, "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız." diye konuştu.

ZARURİ OLMAYAN TÜM FAALİYETLER DURDURULACAK

Başbakan Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

3 NİSANA KADAR SÜRECEK

"Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok." diyen Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi. Conte, tüm doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil savunma, ordu görevlilerinin ülke genelinde topyekun her gün olağanüstü mücadele verdiğini anlattı. Başbakan Conte'nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtildi.

CONTE'NİN TEST SONUCU NEGATİF

Diğer yandan, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık koruma görevlilerinden birinde Kovid-19'a rastlandığı ancak Başbakan Conte'nin geçen gün yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi.

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İtalya’da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Etiketler : Facebook, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel

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