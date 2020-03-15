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İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Avrupa’da koronavirüs salgının en yaygın olduğu İtalya’da halk, pazar günü süpermarketlere ve gıda satan mağazalara hücum etti.

15.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:48
İtalya'da süpermarket ve gıda satan mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
Avrupa 'da koronavirüs salgının en yaygın olduğu İtalya 'da halk, pazar günü süpermarketlere ve gıda satan mağazalara hücum etti.

İtalyan hükümetinin, gıda stoklarının tükenmeyeceğine dair güvence vermesine rağmen süpermarket ve gıda satan mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa, İtalya, Dünya

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