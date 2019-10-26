İtalya'da terör örgütü yandaşları THY gişesini işgal edip, Türklere saldırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu ber taraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan terör örgütü yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

PİSA HAVALİMANI'NDA THY STANDINA SALDIRI

Terör örgütü PKK yandaşları Pisa Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmeye hazırlanan vatandaşlarımıza saldırdı. THY standını kapatan terörist destekçilerine polis ve havalimanı idaresi müdahalede bulunmadı.

"ÇOCUĞUM OLMASINA RAĞMEN ÜZERİME YÜRÜDÜLER"

Bir Türk vatandaşı, Pisa Havalimanı'nda yaşanan saldırıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'ni etiketleyen vatandaş, "Çocuğum olmasına rağmen üzerimize yürüdüler. Ülkemize hakaret ediyorlar ve uçuşumuzu engelliyorlar. Bakanlığımız lütfen müdahale etsin." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA DA TÜRKLERE SALDIRDILAR

Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü YPG/PKK yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Terör yandaşları Türk vatandaşlarına hakaret edip saldırırken, Alman polisi bu duruma seyirci kalmakla yetindi.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.