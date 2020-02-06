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İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

06.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:42İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. - LOMBARDY

İtalya, Milan, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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