Haberler » Güncel » İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - Haber

İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50İtalya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
'nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan- seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
(İHA)

İtalya, Milan, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:45:13