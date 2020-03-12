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İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

İtalya'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

12.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:18
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İtalya 'da kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

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