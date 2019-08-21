İtalya'da Türk futbolcu sayısı artıyor

Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, takımlar kadrolarının son halini şekillendirmek için transfer hamlelerini sürdürüyor. İtalyan takımları ise Türk oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Hafta sonu başlayacak olan Serie A'da transfer dönemi 2 Ağustos'ta bitiyor. Takımlar ihtiyaç duydukları bölgelere hamleler yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Son yıllarda İtalya'ya gidip başarılı performans sergileyen Türk futbolcular, kulüplerin dikkatinin çekmiş durumda. Bu bağlamda Serie A ekipleri genç ve gelecek vaat eden Türk futbolcuların yanı sıra tecrübeli oyuncuları da transfer ediyor.

SASSUOLO'DAN MERT MÜLDÜR HAMLESİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna Merih Demiral'ı katan Serie A kulüplerinden Sassuolo, milli oyuncuyu Juventus'a sattıktan sonra onun boşluğunu yine bir başka Türk oyuncu Mert Müldür ile doldurdu. Asıl mevkisi sağ bek olan Müldür, Rapid Wien'de geçtiğimiz sezon zaman zaman olmak üzere bu sezon başından itibaren stoper olarak görev yapıyordu. Kasım ayında oynanan Bosna Hersek karşılaşması ile ilk kez A Milli takım forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, Rapid Wien forması ile çıktığı 47 maçta 2 gol atıp 6 asist yapma başarısı göstermişti.

ROMA ARADIĞI STOPERİ TÜRKİYE'DE BULDU

Cengiz Ünder'in takımı Roma, yeni sezona yeni teknik direktörü Paulo Fonseca ile başlayacak. Takıma geldiği ilk günden bu yana stoper bölgesindeki sayısal eksikliğe vurgu yapan ve bu bölgeye transfer istediğini belirten Portekizli teknik adam, hazırlık maçlarında asıl mevkisi stoper olmayan oyuncuları o bölgede kullanmak durumunda kalmıştı. Mert Çetin'in transferi ile birlikte elindeki stoper sayısı 4'e yükselen Fonseca, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala rahat bir nefes aldı. Türkiye U21 takımının da formasını giyen 22 yaşındaki Mert Çetin, Gençlerbirliği formasını 32 maçta terletmişti.

KORAY GÜNTER VERONA'YA; SİNAN GÜMÜŞ GENOA'YA

Serie A ekiplerinden Genoa ise yaz transfer döneminde Türk oyuncularının içinde bulunduğu bir hareketlilik yaşadı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Alman asıllı Türk oyuncu Sinan Gümüş'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan İtalyan ekibi, geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak aldığı Koray Günter'i de bu sezon için bir diğer Serie A ekibi Verona'ya kiraladı.

Yaz transfer döneminde yapılan hamlelerinin ardından bu sezon İtalya Serie A'da forma giyecek olan Türk oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Oyuncular ve forma giyecekleri takımlar ise şöyle;

Roma: Cengiz Ünder, Mert Çetin

Juventus: Merih Demiral

Milan: Hakan Çalhanoğlu

Sassuolo: Mert Müldür

Genoa: Sinan Gümüş

Verona: Koray Günter



Kaynak: DHA