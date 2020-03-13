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İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi

İtalya'da virüs salgınından ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

13.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:28
İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
İtalya 'da virüs salgınından ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

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