İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
İtalya'da virüs salgınından ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
13.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:28
İtalya 'da virüs salgınından ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi
Kaynak: Dunya.com
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