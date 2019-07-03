- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü

- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölüROMA - İtalya'nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtalya'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ülkenin güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi. Yerel yetkililer bir turistin patlama sırasında başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı. Yanardağ etrafından şiddetli patlamalarla birlikte yangınların çıktığı kaydedildi.