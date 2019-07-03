03.07.2019 22:31
Haberler» Dünya» Haber

İtalya'da yanardağda art arda patlamalar: 1 ölü, 2 yaralı

İtalya

İTALYA'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi.

İTALYA'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü. Patlamaların ardından 1 dağcı öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Patlamalar, İtalya'nın Stromboli adasındaki, adayla anı ismi taşıyan yanardağda, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldi. Yanardağın tekrar aktif hale geldiği belirtilirken; tırmanış yapan 1 dağcının patlamalar sebebiyle hayatını kaybettiği; 2 kişinin ise yağan taş parçaları sebebiyle yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, sahil güvenlik ekiplerinin, adadan ayrılmak isteyenleri ve gerekli olması durumunda adadaki insanların tahliyesi için adaya sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yanardağın altında bulunan küçük bir köyde yaklaşık 100 turistin bulunduğu bildirildi.


- İtalya
Kaynak: DHA
Dünya

Son Dakika Haberleri
22:31   İtalya'da yanardağda art arda patlamalar: 1 ölü, 2 yaralı
22:22   İtalya'da Stromboli Yanardağı faaliyete geçti: 1 kişi hayatını kaybetti
22:14   Rusya: Su altı aracındaki yangının detayları devlet sırrı
21:37   Hong Kong protestoları İngiltere ile Çin arasında diplomatik krize neden oldu
21:29   Cemil Bayık Washington Post'a yazdı: Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu...
21:22   Uçak kazalarından etkilenenlere Boeing'den 100 milyon dolar yardım sözü
21:15   Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?