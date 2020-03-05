İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Koronavirüs İtalya 'daki sanat hayatını da oldukça kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Bir takipçisi Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Yılmaz ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."