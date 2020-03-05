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İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Koronavirüs İtalya'daki sanat hayatını da oldukça kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüsile ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

05.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:03

'daki sanat hayatını da oldukça kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri hesabından paylaştı.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Bir takipçisi Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Yılmaz ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."

İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Serra Yılmaz, Koronavirüs, Twitter, İtalya, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
HİÇ:bizde de varmış. saklandığı iddia ediliyor. foks haberde ümraniye devlet hastanesinden bir hastanın görüntüsü
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BURAK:Bırakın o ateist bu dinsiz ayaklarını insan olun insan
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MEMLEKETİM:Orda geberir Vatan Haini.
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YUSUF:insallah orda kalir birdaha bu cennet vatana geri dönemezsin
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KAÇAR:Saça bak tipe baK hale bak. Şimdi de Türkiye''ye kaçar.
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PARA:Niye korkuyorsunki serra hanım hastalıktan ölümden sen ataist değilmiydin. . .
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NEVA:Zaten orda yaşadığın için göçmensin. Ama iyi kaliteli bir gocmensin nede olsa italyanca biliyorsun. Suriyeliler de artık Türkçe öğrenmeliler.
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5.03.2020 21:09:32