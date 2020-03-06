İtalya'da yaşayan Türk oyuncunun koronavirüs korkusu!

Çin'den yayılan koronavirüs İtalya ve İran'da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya'da spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter 'dan paylaştı.

'Bizim sektör battı!'

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Ünlü oyuncu ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."



