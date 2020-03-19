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İtalya'da yaşayan Türklerin tedirgin bekleyişi devam ediyor: Burada ölmek istemiyoruz

Koronavirüs salgını sebebiyle karantina uygulaması başlatan İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları; burada ölmek istemediklerini, olası bir durumda cenazelerinin memleketlerine götürülmesini istiyor.

19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:03

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. Şehirlerin karantinaya alındığı ülkede, binlerce Türk vatandaşı yaşıyor. Memleketlerine dönecekleri günün hasretiyle yaşayan Türk vatandaşlar, tedirgin bir şekilde bekleyişlerine devam ediyor.

CENAZELERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORLAR

İtalya'nın turizm kenti Como'da yaşayan yaklaşık 8 bin Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle orada hayatını kaybetmekten korkuyor. Ölümlerinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirilememesinden korkan yaşlı vatandaşlar, cesetlerinin ceset yakma fırınında yakılmasından endişe ediyor. Evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar, memleketleri Sivas'a dönecekleri günü hasretle bekliyor.

''BURADA DUYDUKLARIMIZ BİZİ KORKUTUYOR''

İtalya'da 30 yıldır yaşamını sürdürdüğünü belirten Osman Kaya, duyduklarının kendisini korkuttuğu söyledi. Kaya, "Ben İtalya'da yaşıyorum. 30 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar iyi kötü İtalya'nın kahrını çektik. Şu zamanda öyle bir pisliğe yakalandık ki biz Türkler olarak biz bu işten nasıl çıkarız, nasıl ederiz hiçbir bilgimiz yoktur. Burada öldüğümüz zaman bizim cenazemiz ne olacak. Hastaneye yanaşamıyoruz. Cenazeni alamıyorsun. Burada duyduklarımız bizi çok korkutuyor." dedi.

''VATANIMDA İMANLI ÖLEYİM''

Şeker hastası olduğunu belirten 72 yaşındaki Fadime Karakuş, İtalya'da cesetlerin yakılmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Karakuş, "Sivas, Şarkışlalıyım. Ben İtalya'da yaşıyorum. Burada ölenleri yakıyorlar. Ben imansız gitmek istemiyorum. Beni buradan almanızı istiyorum. Benim yüksek tansiyonum var, şekerim var. Ben hastayım, başıma bir iş gelse hastaneye de korkumdan gidemiyorum. Evde kapalı kaldım, dışarıda çıkamıyorum. Hastaneler dolu hastanelere yaşlıları almıyorlar. Öleceksem de vatanımda imanlı öleyim." dedi.

''BURADAN ÖLMEKTEN KORKUYORUM''

Koronavirüsten korktuğunu belirten 80 yaşındaki Ayşe Özkan, İtalya'da ölmek istemediğini söyledi. Özkan, "Ben 80 yaşındayım. Buradaki hastalıktan çok korkuyorum. Yetkililerden beni buradan köyüme götürmelerini istiyorum. Burada ölmekten korkuyorum." dedi.

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İtalya’da yaşayan Türklerin tedirgin bekleyişi devam ediyor: Burada ölmek istemiyoruz

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Koronavirüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya'da yaşayan yaşlı Türkler'in korona korkusu
Etiketler : İtalya, Dünya, Güncel

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