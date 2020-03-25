İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı
İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
25.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:32
İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükselirken vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaştı.
Görüntü Dökümü
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-Sokakta ellerinde metre ile yürüyen yaşlı çift
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Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel