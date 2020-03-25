Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı - Haberler

İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı

İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladıİtalya, (DHA)- İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:55
İtalya 'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı
İtalya, (DHA)- İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükselirken vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İtalya’da yaşlı çift ’bir metre mesafe’ kuralını böyle uyguladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İtalya, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: "Vefa Sosyal Destek Grubu"yaşlılar için seferber oldu - Haber 13:16: TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı - Haber 13:16: Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor - Haber 13:16: Başkan Kayalar'dan ayak selamı - Haber 13:16: Hatay caddelerinde korona sessizliği - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber