İtalya'da Yaşlılık Yaşı 75'e Yükseldi

İtalyan nüfusunun yaş ortalaması arttı, yaşlılık yaşı 75'e yükseldi. Roma
merkezli İtalyan Gerontoloji ve Geriatri Derneğinden yapılan açıklamada, İtalya'da bir insanın 75. doğum gününden sonra 'yaşlı' olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. İtalya'da ortalama yaşam süresi istikrarlı bir şekilde artarken, yaşlılık dönemindeki İtalyanların sağlığı da yıllar içinde iyileşme gösterdi. İtalyan erkekler için ortalama yaşam süresi 82 olarak belirlenirken, kadınlar için bu yaş 86'ı oldu. Birleşmiş Milletler
rakamlarına göre ise yaşlılık yaşı Avrupa Birliği
için erkeklerde 83 ve kadınlarda 77, dünya çapında erkeklerde 73 ve kadınlarda 67 olarak saptandı.
Sosyo-ekonomik bir araştırma enstitüsü olan Censis'in Genel Müdürü Massimiliano Valerii, "Bugün 50 veya 60 ya da 70 yaşında olmak, 1970'lerde ya da 1980'lerde aynı yaşlarda olmak anlamına gelmez. İnsanlar daha uzun yaşıyor ve daha ileri yıllara kadar sağlıklı yaşamaktadır. Artık 60 ya da 65 yaşında birisinin yaşlı olduğunu söyleyemezsiniz" dedi.
Valerii, İtalya'da 2017 yılında 458 bin doğumun olduğunu ve 500 binden az doğum yapan üçüncü yılın görüldüğünü söyleyerek, geçen yılki rakamın ülkenin birleşik hale geldiği 1861 yılında olduğu gibi İtalya'nın en düşük seviyesi olduğunu sözlerine ekledi. Floransa
Üniversitesinden Profesör Maria Silvana Salvini ise, "Bir ülkenin ortalama yaşı arttıkça yüksek emeklilik maliyetlerinden ekonomideki yenilikçiliğe ve modern teknik bilgilere kadar pek çok sorun oluşturuyor" dedi. Salvini, "İnsanların sağlıklı ve daha uzun yaşaması iyi bir işaret ancak azalan doğum oranı ile kıyaslayınca büyük bir problem olduğu gerçek" ifadelerini kullandı. - ROMA
İtalya
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:49