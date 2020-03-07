Haberler » Güncel » İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi - Haber

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

07.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:28İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yaygın olduğu Avrupa ülkesi olan 'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kısa sürede 70'den fazla ülkeye yayıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çektiİran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbulSağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs

İtalyaİtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı

Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin TürkiyeKoronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor

En trajik görüntü! Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdıEn trajik görüntü! Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı

FransaFransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı YardımcısıSon dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı


İtalya, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 20:45:04