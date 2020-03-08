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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya...

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

08.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:30
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya...
İtalya 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
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Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel
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