İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya...
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
08.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:30
İtalya 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya...
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