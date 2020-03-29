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İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi bir düşüş beklediklerini belirterek, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz" dedi.

29.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 30 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili İtalya Sağlık Bakanı Yardımcısı Pierpaolo Sileri'den önemli bir açıklama geldi. Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi bir düşüş beklediklerini ifade etti.

"VAKALARDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, BBC'de katıldığı programda ülkesindeki durumu değerlendirdi.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi.

Son iki gündür sayıların yüksek çıktığına işaret eden Bakan Yardımcısı Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz." diye konuştu.

Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayısı düşerse tabii ki ölü sayısı da azalacaktır." dedi.

"KARANTİNA UZAYACAK" SİNYALİ

Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia da katıldığı bir televizyon programında, "Geçerlilik süresi 3 Nisan olarak belirlenen önlemler, kaçınılmaz olarak uzatılacaktır. Bunun süresinin ne kadar olacağına her zaman olduğu gibi Bakanlar Kurulu karar verecek. Şu anda yeniden açılışı konuşmak uygunsuz ve sorumsuzca. Hepimiz normale dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı ise ülke genelinde karantina uygulamasının başladığı 10 Mart'tan bu yana 3 milyon 69 bin 879 kişinin kontrol edildiğini, sadece dün 4 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca kontrol edilenlerden 49 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

30 BİNDEN FAZLA ÖLÜMÜN 3'TE 1'İ İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Ülkede dün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 23 olurken, Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı ise 92 bin 472'ye ulaşmıştı. Öte yandan dünya genelindeki 30 binden fazla ölümün 3'te 1'i İtalya'da gerçekleşmişti.

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İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Güncel

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İtalya'da koronavirüs salgını vakalarında 7-10 gün içinde ciddi bir düşüş bekleniyor

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