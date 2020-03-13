İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka...
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
13.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:12
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi
Kaynak: AA
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