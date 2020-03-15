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İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün...

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

15.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:12
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün...
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel

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