İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya 'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 503'e yükseldiğini açıkladı.

İNGİLTERE VE ABD'DE DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden olan ABD'de ölü ve vala sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısı 593'ten 802'ye, vaka sayısı ise 46 bin 481'den 55 bin 238'e yükseldi.

Ayrıca, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335'ten 433'e çıktı, vaka sayısı da 8 bin 227 oldu.

Kaynak: AA