Menü
Haberler ›› Güncel ››İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi - Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldiğini açıkladı.

17.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:28

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa en çok görüldüğü ülke olan İtalya 'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

345 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldiğini açıkladı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 500'E YÜKSELDİ

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e, ülkedeki vaka sayısı ise 11 bine yükseldi. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları oldu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel

İlgili Haberler

Son dakika: İspanyaSon dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat BozYetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecekUzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali BabacanDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Paylaş

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı Güncel
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Güncel
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti