Venedik'te dev cruise gemisi kontrolden çıkıp yolcu gemisine çarptı! Yaralılar var

Venedik'te, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.

PANİK ANI KAMERADA

Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor.

Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

DEV CRUISE GEMİSİ LİMANA ÇEKİLDİ

Bu sabah saatlerinde Venedik'e gelen ve kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.

MOTOR ARIZASI İHTİMALİ

Yaşanan kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA