02.06.2019 15:48
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- İtalya'da Yolcu Gemisi Turist Teknesine Çarptı

- İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine çarptıVENEDİK - İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

- İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine çarptı
VENEDİK - İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Venedik'teki Giudecca Kanalında, kontrolünü kaybeden MSC Cruises tarafından işletilen Opera isimli yolcu gemisinin San Basilio iskelesine ve bir turist teknesine çarptığı öğrenildi. İtalyan medyasında paylaşılan bilgilere göre, olayda 4 kişi hafif yaralandı. Yaralanan turistlerin kontrol için hastaneye kaldırıldığı, uyruklarının henüz tespit edilmediği belirtildi.
Opera yolcu gemisi, 2 bin 679 yolcu kapasitesine sahip. - İtalya'da Yolcu Gemisi Turist Teknesine Çarptı
Kaynak: İHA
Venedik, İtalya, turist, Güncel