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İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü - Havadan görüntüler

İtalya'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

06.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:35
'da ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü - Havadan görüntüler

Milano, İtalya, Güncel

Kaynak: AA


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