İtalya'da zafer Petrucci'nin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İtalya Grand Prix
'sini, Mission Winnow Ducati
takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci
kazandı. Motosiklet
yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun altıncı ayağı, Floransa
kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti
'nde 23 tur üzerinden yapıldı.
Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.
Bitiş çizgisini liderden 0.04 saniye sonra geçen Repsol Honda
sürücüsü Marc Marquez 2'nci, Petrucci'nin 0.3 saniye gerisindeki takım arkadaşı Andrea Dovizioso
ise 3'üncü oldu.
Puanını 115'e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 16 Haziran'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya
): 115 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins
(İspanya): 88
4. Danilo Petrucci (İtalya): 82
5. Valentino Rossi
(İtalya): 72
Kaynak: AA
Danilo Petrucci
, İtalya
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