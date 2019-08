İtalya'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan görüntülerSenato Başkanı Maria Elisabetta Casellati'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmeye gelişiGörüşme kapısındaki askerlerin nöbet değişimiTemsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmeden çıkışı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizine çözüm bulmak amacıyla siyasi görüşmelere başladı Ülkede 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti'nin bir koalisyon hükümeti kurabileceğine dair senaryolar ağırlık kazandı ROMA (AA) – İtalya 'daki hükümet krizine çözüm bulmak amacıyla Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, siyasi istişarelere başladı. Ülkede ay başından bu yana devam eden ve dün Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasıyla tırmanan krizde gözler, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya çevrildi.İtalyan anayasasına göre, Başbakan'ın istifasının akabinde parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişareler yapması gereken Cumhurbaşkanı Mattarella, vakit kaybetmeden temaslarına başladı.Mattarella, istişareler kapsamında bugün ilk olarak eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Mattarella, daha sonra parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati'yi ve parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu ayrı ayrı kabul etti. Her iki isim de Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin ardından açıklama yapmadı.Cumhurbaşkanı Mattarella, istişarelerine yarın da devam edecek. İtalya'da teamüller gereği cumhurbaşkanları, siyasi istişarelerde partiler arasında mevcut parlamento aritmetiğinde güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulup kurulamayacağı ihtimaline bakıyor. İstişarelerden sonuç çıkmaması durumunda, cumhurbaşkanı parlamentonun alt ve üst kanadını feshedip, erken seçim kararını açıklayabiliyor.Demokratik Parti, geçici değil, güçlü hükümet istiyor Parlamentoda sahip olduğu sandalye sayısıyla 3. büyük parti konumundaki Demokratik Parti (PD), parti içinde krize yönelik yol haritasını belirledi. PD Genel Sekreteri Nicola Zingaretti, yaptığı açıklamada, parti yönetim kurulunda oy birliğiyle PD'nin güçlü bir hükümetin kurulmasına destek vermesi kararının alındığını bildirdi. Zingaretti, güçlü bir hükümet kurulamıyorsa tercihlerinin bir an önce seçimlere gitmek olacağını da söyledi.PD'den 5 Yıldız Hareketi'ne 5 şartÜlkede 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile PD'nin diğer küçük partilerin de desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurabileceğine dair senaryolar öne çıkmaya başladı.Basına yansıyan haberlerde, Zingaretti'nin, PD yönetim kurulu toplantısında, M5S'e, güçlü bir hükümet için 5 maddelik şart koştuğu belirtildi. Zingaretti, söz konusu 5 maddeyi; Avrupa Birliği'ne sadık üyelik, temsili demokrasinin tam olarak tanınması, çevresel sürdürülebilirliğe dayalı gelişim, düzensiz göç akınını idare etme biçiminin Avrupa'nın tam liderliği altında değişimi ile ekonomik ve sosyal tarifelerde yeni yatırım sezonu açacak şekilde değişikliğe gidilmesi olarak sıraladı. Zingaretti'den Conte'nin başbakanlığına vetoPD'nin bu son çıkışından sonra gözler, daha önce bu partiyle yan yana dahi gelmek istemeyen 5 Yıldız Hareketi'ne (M5S) çevrildi.İtalyan La Repubblica gazetesinin haberinde, M5S lideri Luigi Di Maio ile Zingaretti'nin bir telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşmede Zingaretti'nin Giuseppe Conte'nin başbakanlığında yeni bir hükümete karşı çıktığı, Di Maio'nun ise PD içinde bölünme tartışmalarına yol açan eski genel sekreter Matteo Renzi konusunda çekincelerini aktardığı ifade edildi.Basına yansıyan haberlerde, mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun başbakanlığında yeni bir hükümet kurulabileceği kaydedildi. Fico'nun da Cumhurbaşkanı Mattarella ile yaptığı istişare toplantısında yarım saatten fazla kalması dikkati çekti. Hükümet krizi Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Matteo Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği ve M5S'in her şeye hayır dediği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.Lig Partisinin buna ek olarak Conte için güvenoyu istemesi krizde tansiyonu yükseltmiş, Başbakan Conte 20 Ağustos'ta Senato'ya hitap etme kararı almıştı.Conte, dünkü konuşmasında istifasını açıklayarak, sarı-yeşil hükümetin bittiğini duyurmuştu.