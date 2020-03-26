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İtalya'daki Malezyalılar ülkelerine döndü

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da mahsur kalan 76 Malezyalı ülkelerine döndü.

26.03.2020 07:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:50
İtalya'daki Malezyalılar ülkelerine döndü
KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya 'da mahsur kalan 76 Malezyalı ülkelerine döndü.
Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, İtalya'daki 76 Malezya vatandaşı ve 5 yabancı uyruklu kişi, AirAsia uçağıyla bu sabah yerel saatle 10.06'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Söz konusu kişilerin 2 hafta karantinada kalacağı kaydedildi.
Malezya şimdiye kadar Kovid-19 salgını nedeniyle Çin, İran, Hindistan ve İspanya'daki vatandaşlarını uçakla ülkeye getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, İtalya, Sabah, Güncel

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