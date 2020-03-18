Menü
Haberler››Ekonomi››İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir - Ekonomi

İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum.

18.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:51
İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Ekonomi
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Ekonomi
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Ekonomi
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading