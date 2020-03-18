İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum.
18.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum." dedi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi