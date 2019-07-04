04.07.2019 12:54
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İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın patlaması - Yanardağı havadan görüntülendi

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalyan haber ajansı ANSA tarafından, Stromboli Yanardağı'nda şiddetli patlamaların meydana geldiği ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep olduğu belirtildi.
Yanardağın aktif duruma geçmesinden dolayı bölgede bulunan bazı turistlerin korkudan kendilerini denize attığı bilgisi de paylaşıldı.
Lipari Belediye Başkanı Marco Giorgianni konuya ilişkin ANSA'ya verdiği demecinde, yanardağın zirvesine yakın yerlerde yürüyüş yapan bir turistin öldüğünü ifade etti.
Sivil Koruma Kurumu anında alarma geçti
Yanardağdaki patlamalara tanık bir kişi de "Güçlü bir patlama oldu. Büyük bir gürültü duyuldu sonrasında duman, kül, lapilli yağmuru ve alevler çıktı. Gerçek bir lapilli yağmuru." şeklinde yaşadıklarını anlattı.
Diğer yandan Sivil Koruma Kurumunun, Stromboli Yanardağı'nın aktif hale gelmesi nedeniyle hemen alarma geçtiği; jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ile çalışmalar yürütüldüğü de aktarıldı. İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın patlaması - Yanardağı havadan görüntülendi
Kaynak: AA
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