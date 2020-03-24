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İtalya'daki Türk öğrenciler Kovid-19 nedeniyle yurda dönüş yolunda

İtalya'nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, Türk Hava Yollarının (THY) başkent Roma ve kuzeydeki Milano kentinden yapacağı 2 özel seferle bu gece yurda dönecek.

24.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:42
İtalya'daki Türk öğrenciler Kovid-19 nedeniyle yurda dönüş yolunda
İtalya 'nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, Türk Hava Yollarının (THY) başkent Roma ve kuzeydeki Milano kentinden yapacağı 2 özel seferle bu gece yurda dönecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, aralarında İtalya'nın da olduğu 8 ülkeden öğrencilerin Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönüşüne ilişkin süreç devam ediyor.

Öğrenciler, THY'nin Roma ve Milano'dan akşam saatlerinde düzenleyeceği seferler için İtalya'daki Türk misyonlarının belirlediği buluşma noktalarında toplanmaya başladı.
Roma Termini Garı'nda, farklı kentlerden gelen öğrencilerin polis kontrol noktalarından sorunsuz geçiş yapmasını bizzat sağlayan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla elimizdeki listede 201 öğrencimiz Türkiye'ye dönme arzusunu dile getirdi ve onları listeye aldık." dedi.
Öğrencilerin dünden beri peyderpey Roma'ya geldiğini anlatan Esenli, "Bir kısmı, ülkenin oldukça uzak noktalarından geliyor. Puglia, çizmenin topuğu. Bir bölümü de çizmenin tam burnu olan Kalabriya'dan geldi. Arkadaşlarımızın buraya intikaliyle birlikte otel düzenlemesi yapmamız gerekiyordu. Burada oteller de kapalı. Onlar için otel açtırdık. Onun için araç düzenini aldık. Onları peyderpey Termini tren istasyonundan karşıladıkça araçlarla Fiumicino Havaalanı'na gönderiyoruz. İnşallah onları kazasız belasız memlekete uğurluyoruz." diye konuştu.
Roma'dan akşam saatlerinde uçağın kalkacağını dile getiren Esenli, "İtalya'da günbegün şartlar değişiyor, daha katı kararlar alınıyor. Bölgeler arası geçişle ilgili sıkıntısı olanlar vardı. Fakat bu sıkıntıyı da biz özellikle resmi makamlarla doğrudan temas kurarak, valiliklerle temas kurarak aşabildik. Şimdilik bu kurduğumuz düzen sıkıntısız devam ediyor. Esası bu akşam itibarıyla göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin görüşleri

Floransa Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi Büşra Karagöz, "Mutluyuz ancak gerginiz aynı zamanda. Yaklaşık iki haftadır İtalya'da karantina altındayız. Bu süreç başladığından bu yana kendimizi izole etmeye çalıştık, izole ettiğimize de inanıyoruz. Yetkililerin uyarılarına kulak verip onların söylediklerini uygulamaya çalıştık. Umarım, sağ salim ülkemize dönebiliriz." dedi.
Yurda dönüşlerinde karantina altına alınacaklarını dile getiren Karagöz, "Potansiyel taşıyıcı olarak bakılıyor bize ve bu yüzden kendimize dikkat etmek durumundayız. İnsanlara da bunu yaymamak adına karantina altında 14 gün geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya'da iki haftalık karantinayı nasıl geçirdiği sorulan Karagöz, "İlk başta karantinayı kabullenmek çok zor oldu. Çünkü bir anda özgürlüğümüz kısıtlandı. Hareket alanımız daraldı. Durumu kabullendikten sonra benim için daha kolay oldu her şey. Gerektiğinde markete gittim. Yurtta kalıyordum ben ve arkadaşlarımla vakit geçirdim tabii ki 1 metre uzaklık kuralına uyarak oldu bu. Çok sıkıntı yaşamadım. Ailemizden uzaktayız ve yalnızız. Bunun psikolojisi, biraz ağırlığı oluyor üzerimizde. Türkiye'de muhtemelen biraz daha rahat olacağız. Sevdiklerimizle birlikte olacağız. Sosyal izolasyona Türkiye'de ailemizle devam edeceğiz." yanıtını verdi.
"Türkiye'ye döndüğüm için cidden çok mutluyum"
Öğrenci Safa Özel de Floransa kentinde uluslararası ilişkiler okuduğunu belirterek, "Ülkeye döndüğüm için cidden çok mutluyum. Bu çalışmayı yürütenlere de gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanın farklı bir ülkede dört duvar olmaktansa kendi ülkemde kalmayı yeğlerim. Daha onur verici bir şey." dedi.
Türkiye'de 2 hafta karantinada kalacak olmasının kendisi için sorun olmadığını ifade eden Özel, "İsterlerse 3 hafta da kalabilirim. Aksi bir durumda bizde virüs varsa ailemize, çevremize bulaştırmaktansa kendimizi izole edip bir yerde, bir bölgede kalmak bence daha mantıklı." diye konuştu.
"Bütün insanlık adına herkese geçmiş olsun"
Roma Tor Vergata Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Betül Erenoğlu da şunları kaydetti:

"Yaşadığımız durum, bir ay zarfında kötüydü, hem psikolojik hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşadık. İtalya'nın bu derece, bu kadar kayıp vermesi hepimizi etkiledi. Tabii okulumuzdan ayrılıp tekrar dönmek, bu tarz olayları yaşamak, ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Üzgünüz. Umarım her şey düzelir. Bütün insanlık adına da herkese geçmiş olsun diyorum. Tabii ki Türkiye'ye, vatanıma döneceğim için mutluyum."
Floransa'da konservatuvarda okuyan İdil Karabulut da "Açıkçası ben Türkiye'ye dönmek istemiyordum, Floransa'daki evimde iyi olduğumu düşünüyordum. Fakat okulların geri açılmayacağı duyumunu aldığım için bu kararı aldım. En azından ailemle birlikte olacağım için mutluyum." dedi.
Kuzeyde de süreç sıkıntısız devam ediyor

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de AA muhabirine, İtalya'nın kuzeyinde başkonsolosluklarının sorumluluğunda olan bölgelerden Türk öğrencilerin Milano Malpensa Havaalanı'na ulaşması için her türlü çabayı gösterdiklerini, şimdiye kadar her şeyin yolunda gittiğini belirtti.
Öğrencileri havaalanından bizzat uğurlayacağını aktaran Başkonsolos Uludüz, uçağa binecek öğrenci sayısının netlik kazanmadığını, bazı öğrencilerin son anda vazgeçtiğini, 300 civarında kişinin bu akşamki uçakla buradan ayrılmasını beklediklerini anlattı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Milano, İtalya, Güncel

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