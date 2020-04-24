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İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA

İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.

24.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:55
İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici statüyle geldiği İtalya'da kalan vatandaşlar için THY bu ülkeye tek sefer düzenledi.
THY'ye ait geniş gövdeli Airbus A330 tipi uçak ilk olarak Milano'daki 168 vatandaşı alarak Roma'ya geldi. Vatandaşları, Milano Malpensa Havaalanı'nda Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz uğurladı.
Milano'dan havalanan uçak 1 saatlik yolculuğun ardından Roma'daki Türk vatandaşlarını almak üzere başkentteki Fiumicino Havaalanı'na indi.
Başkent Roma ve çevre şehirlerden gelen 76 Türk vatandaşının daha uçağa binmesiyle THY uçağı yerel saatle 22.08'de (TSİ 23.08) yeniden havalandı.
Türk vatandaşlarını Fiumicino Havaalanı'ndan uğurlayan ve kendileriyle bir süre sohbet eden Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, uçağın kalkışından önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Esenli, dönecek olan bu grupta İtalya'da geçici statüyle bulunanlar ve öğrencilerin olduğunu belirterek, "Geçici işçi statüsünde olanlar var. Hep burada çizilen çerçeve geçici konumdaki vatandaşlarımız, 168 yolcu Milano'dan yola çıkıyor biz de buradan 76 yolcuyu uçağa bindireceğiz. 244 yolcuyla uçağımızın Türkiye'ye hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
24 Mart'ta öğrencilerin bulunduğu bir grubu İtalya'dan yurda yolladıklarını anımsatan Murat Salim Esenli, şunları söyledi:
"Bu seferkinde hem bazı kolaylıklarımız vardı tecrübe açısından hem de yine bölgeler arası ulaşımda zorluklar vardı. Onları aşarak bu noktaya geldik. Umuyoruz ki vatandaşlarımız buradan sağ salim giderler, karantina süresini hastalanmadan geçirir, aileleriyle buluşurlar ve onlarla hasret giderirler."
İş için 2 haftalığına geldi, 2 ay kaldı
İş için İtalya'nın Floransa kentine sıklıkla gidip geldiğini ve son gelişinde normalde 2 hafta kalması gerekirken, karantina sebebiyle 2 aydır burada bulunduğunu anlatan Can Yurdacan, "2 aylık karantina sürecinden sonra nihayet ülkeye dönebiliyorum. Zor bir dönemdi, iyisiyle kötüsüyle anılarımız oldu. Şu anda dönüyoruz. Burada görüşmelerim vardı, onlar için gelmiştim. Bir anda karantina, yollar kapandı, uçaklar iptal oldu. Burada kalmak zorunda kaldık, zordu ama şu anda bir şekilde dönüyoruz." diye konuştu.
Ailevi sebeplerden Roma'ya ocak ayında gelen Pınar Hakverdi de "Şu an döndüğümüz için çok mutluyuz, çünkü uzun süredir buradayız. Aile ziyaretinden ötürü buraya gelmiştim. Tam geri dönmek üzere olduğum sırada maalesef tüm uçuşlar kapandı ve geri dönemedik. Şu an aslında evden uzak şekilde karantinada kalmak biraz zorladı bizi." şeklinde konuştu. İtalya’daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Roma, Güncel , Haber
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