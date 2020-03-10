İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi
Havalimanından görüntüler Tahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleri TİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan-İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.
10.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:26
Havalimanından görüntülerTahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleriTİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan- İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.
Kaynak: AA
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