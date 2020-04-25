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İtalya'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İtalya'dan Türkiye'ye getirilen 194 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Karaman'daki KYK yurduna yerleştirildi.

25.04.2020 06:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:24
İtalya'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İtalya'dan Türkiye'ye getirilen 194 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Karaman'daki KYK yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda İtalya'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 194 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından karayolu ile Karaman'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 194 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. İşlemler sırasında AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu.
Karaman'da, daha önce Bangladeş'ten getirilen 154, Suudi Arabistan'dan 267 ve İtalya'dan 194 olmak üzere toplam 615 kişi karantinada bulunuyor. İtalya’dan getirilen 194 kişi, Karaman’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Karaman, Türkiye, İtalya, Güncel , Haber
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