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İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da bir hastanenin tüm koridorlarının cansız bedenlerle dolduğu görüntüler sosyal medya gündemine oturdu.

03.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:37

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 54,465'e yükseldi. En fazla can kaybının yaşandığı ülke ise 13 bin 915 ile İtalya oldu. Can kayıplarının her gün hızla artması İtalya'da sağlık sisteminin çökmesine sebep olurken, İtalya'da bir hastanede çekilen görüntüler sosyal medya gündemine oturdu.

HER YER CANSIZ BEDEN DOLDU

Hastanede çekilen videoda, tüm koridorların koronavirüsten hayatını kaybeden İtalyan vatandaşların cansız bedenleriyle dolduğu görüntüler yer aldı. Bir hastane personelinin kayda aldığı görüntülerde; morgların yetersiz kalması sebebiyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin hastanedeki odalara ve koridodarlara koyulması dikkat çekti. Cansız bedenlerin bazılarının çıplak vaziyette bekletilmesi İtalya'da ceset torbasının yetersiz olduğu iddialarının da ortaya atılmasına sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sağlık personelinin çektiği görüntüler sosyal medyada düşmesinin ardından kısa sürede gündem oldu. Görüntülerin vahameti karşısında kullanıcılar "korkunç", "ürkütücü" gibi yorumlarda bulundu.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU

Öte yandan İtalya, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. 115 bin 242 vakanın bulunduğu ülkede, 13 bin 915 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede hayat durma noktasına gelirken; OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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İtalya’dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Güncel
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