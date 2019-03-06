İtalya'dan Kosova'ya "Gümrük Vergisi" Çağrısı

Kaynak: AA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kosova'nın Sırbistan'dan ithal edilen ürünlerde yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması kararını kaldırması ve diyaloğun devam etmesi için sorumluluk göstermesi gerektiğini söyledi.Conte, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.İtalyan başbakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosova ile diyaloğu sürdürmesinin Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini hızlandıracağını kaydederek, İtalya'nın Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini desteklediğini ifade etti.Kosova'nın Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 100 oranındaki gümrük vergisini de eleştiren Giuseppe Conte, "Kosova, gümrük vergisi uygulamasını kaldırmalı. Sırbistan ile diyaloğun devam etmesi için sorumluluk göstermeli. Çözüme en kısa sürede ulaşılacağı kanaatindeyim." dedi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de İtalya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, AB'ye üyelik sürecindeki desteği için İtalya'ya teşekkür etti.Aylardır süren gümrük vergisi krizine de değinen Vucic, "Kosova meselesinde uzlaşmanın sağlanması, gümrük vergilerinin kaldırılması durumunda mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.Aleksandar Vucic, Kosova meselesinin çözümünde kendilerini uzun bir yolun beklediğini vurgulayarak, "İtalya, Kosova'yı tanısa da bize karşı oldukça anlayışlı. Önümüzdeki dönemde Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi gerekecek, zira AB'nin bizden istediği koşul bu. Bu olmadan AB'nin parçası olamayacağız." ifadelerini kullandı.Sırbistan'ı ilk kez ziyaret eden Conte, mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir görüşme gerçekleştirdi.