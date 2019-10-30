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İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Di Maio, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan harekatın tüm Avrupa'yı tehlikeye attığını söyledi.

30.10.2019 18:32

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en başından beri karşı olan İtalya'dan, harekata ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun sadece İtalya'yı değil, tüm Avrupa'yı tehlikeye attığını söyledi. Neden olarak ise DAEŞ'li teröristlerin serbest kalmış olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU UYGULAMIŞTI

Türkiye'nin sınır bölgesi güvenli amacı ile Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalya, Türkiye'ye silah ambargosu kararı almıştı.

Ayrıca, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Ankara'ya Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonu durdurması için çağrı yapmıştı. Conte, "Avrupa Birliği bu şantaja boyun eğmemeli. Türkiye'nin Suriyeli mültecileri ağırlamak için gösterdiği çabalar, kabul edemeyeceğimiz ve derhal durdurulması gereken bir askeri girişim için bir şantaj aracı olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor

Barış Pınarı Harekatı, Avrupa, Suriye, İtalya, Dünya


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