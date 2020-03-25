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Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

25.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:12

İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 Mart'tan itibaren büyük artış gösteriyor.

EN ÖLÜMCÜL GÜN OLDU

İstatistiklere göre ölümlerde 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve son olarak dün 514 artış oldu. Bugün ise 738'e yükseldi.

Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.

İRAN'DA DA DURUM VAHİM

Öte yandan Kovid-19'un esir aldığı bir diğer ülke olan İran'da da durum son derece vahim. Ülke genelinde son 24 saatte 143 hayatını kaybetti.

143 kişinin ölümüyle birlikte ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 20 BİN BANDINA DAYANDI

Kovid-19'un dünya genelinde sebep olduğu ölümlerin sayısı ise 20 bine dayandı. Habermetre'nin derlenen verilere göre 25 Mart Çarşamba günü saat 14.05 itibariyle dünya genelindeki ölü sayısı 19 bin 120 oldu.

6 bin 820 kişinin ölümüyle İtalya bu alanda salgının bedelini en ağır ödeyen ülke oldu.

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Kovid-19 salgını, İspanya’da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Etiketler : İspanya, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

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