İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım
Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı.
27.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:42
Türkiye 'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı. Öğrenciler, taşıyıcı olma potansiyellerine dikkat çekti ve 14 günlük karantina süreci sonrasında kendilerine test yapılmasını talep ettiView on euronews
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Kaynak: Euronews.com