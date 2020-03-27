Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım

Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı.

27.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:42
Türkiye 'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı. Öğrenciler, taşıyıcı olma potansiyellerine dikkat çekti ve 14 günlük karantina süreci sonrasında kendilerine test yapılmasını talep ettiView on euronews
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İtalya’dan Türkiye’ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Türkiye, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı’nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı
Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Dünya Haberleri

18:39: 18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Haberler 18:36: Trafik ışıklarında tebessüm ettiren 'korona virüs' uyarısı: "Neeş görüyon" - Haberler 18:33: 'Gün Birlik Olma Günü' Türkiye'ye örnek oldu - Haberler 18:31: Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı - Haberler 18:29: Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler