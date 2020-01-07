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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendirdi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliğinin (AB) Libya konusunda uyum içinde hareket edip, tek ses olarak görüş bildireceğini belirterek, Türkiye'nin mevcut şartlarda Libya'da ana aktör ülkelerden biri olduğunu söyledi.

07.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:42 İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliğinin (AB) konusunda uyum içinde hareket edip, tek ses olarak görüş bildireceğini belirterek, Türkiye'nin mevcut şartlarda Libya'da ana aktör ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Di Maio, Brüksel'de AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde, Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarının katıldığı olağanüstü Libya toplantısı çıkışında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın Akdeniz'in önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden İtalyan bakan, "Libya'daki durum sadece düzensiz göç bakımından değil, Avrupa'ya yönelik terör tehlikesi bakımından da bir risk taşıyor. Burada bir vekalet savaşı var. İç savaşa müdahale eden ülkeler var. Tüm müdahaleleri durdurmalıyız." dedi.
Brüksel'de bugünkü toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Di Maio, "Bu gerçekten çok önemli bir toplantı oldu. Çünkü Avrupa'nın Libya konusunda önemli girişimlerde bulunmasını istedik. Tüm muhataplarla görüşüp, onları ateşkes konusunda ikna etmeliyiz." diye konuştu.
Luigi Di Maio, AB'nin Libya'ya yönelik politikasında yarından itibaren değişiklik olacağını belirterek, "AB, Libya konusunda uyum içinde çalışacak ve tek ses olacak." ifadesini kullandı.
Kendisinin de aralarında olduğu AB heyetinin bugün Libya'ya gitmeyi planlayıp, sonradan iptal olan ziyarete de değinen Di Maio, "Libya'nın nerede konuşulduğunun önemi yok. Ne yazık ki güvenlik koşulları Trablus'a AB misyonuna izin vermedi." yorumunu yaptı.

"Türkiye, Libya konusunda önemli ülkelerden"
Di Maio, Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu da hatırlatarak, "Türk mevkidaşımla görüşeceğim. Türkiye, şu anda Libya'da sona ermesi gereken savaşta önemli ülkelerden biri." dedi.
İtalya Dışişleri Bakanı, yarın akşam da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir toplantıya katılacağını belirterek, burada da Libya Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı ele alacaklarını ifade etti.
"Türk mevkidaşınızla görüşmenizde Türkiye'den Libya'ya asker göndermesini durdurmasını isteyecek misiniz?" şeklindeki bir soruya Di Maio, "Önce görüşmeme izin verin." yanıtını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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