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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardıma ilişkin olarak, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.

01.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:10
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü Açıklaması
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye 'nin İtalya'ya gönderdiği yardıma ilişkin olarak, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." dedi.

Di Maio, Başkent Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne gelen ve Türkiye'nin İtalya'ya yönelik tıbbi yardımları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçağını karşıladı.
Bakan Di Maio, yardımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye teşekkür etti, bugünkü yardımın kendileri için ne denli hayati olduğunu vurguladı.
Di Maio, ülkesinin aylık 100 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zamanda dayanışma bizim için kilit sözcük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İtalya, Güncel
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