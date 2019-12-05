Haberler » Güncel » İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi - Haber

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile Roma'da bir araya geldi.

05.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:52İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile 'da bir araya geldi.

Bakan Di Maio, ülkesinin en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl 5'incisini düzenleyeceği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılmak için Roma'ya gelen Libyalı mevkidaşı Seyyale ile Bakanlık'ta görüştü.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Di Maio, İtalya'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne olan desteğini ve Birleşmiş Milletlerin (BM) liderlik ettiği siyasi sürece verdiği desteği teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki bakanın, Berlin süreci üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nı da ele aldığı belirtildi.

İtalya, Libya, Roma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:12 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu - Haber
00:10 Silivri'de "Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler" semineri - Haber
00:06 "On Küçük Zenci" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı - Haber
00:05 Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haber
00:04 Muğla turizmi İzmir'de konuşuldu - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
6.12.2019 00:14:30