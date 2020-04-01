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İtalya Dışişleri Bakanı Maio yardımlar için teşekkür etti

İtalya Dışişleri Bakanı Maio yardımlar için teşekkür etti İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türk Devletine teşekkür etti.

01.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:49

İtalya Dışişleri Bakanı Maio yardımlar için teşekkür etti

ANKARA - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türk Devletine teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için, "Yardımlarından dolayı Türk Devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yardım malzemelerinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli ise Türkiye'nin zor zamanlarda, daha zor zamanlar geçiren ülkelere yardım yapabildiğini bu vesileyle göstermiş olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Maio yardımlar için teşekkür etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İtalya, Genel

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İtalya Dışişleri Bakanı Maio yardımlar için teşekkür etti
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