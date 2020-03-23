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İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye'de bloke edilen 200 bin maske sorunu çözüldü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya’nın Türkiye’den satın aldığı ancak gümrükte bloke edildiği belirtilen 200 bin maskeyle ilgili anlaşmaya varıldığını açıkladı.

23.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:55
İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye'de bloke edilen 200 bin maske sorunu çözüldü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Türkiye 'den satın aldığı ancak gümrükte bloke edildiği belirtilen 200 bin maskeyle ilgili anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, İtalya'da maskeye ihtiyaç duyan bazı hastanelerin tedarikçilerinin Türkiye'de bir şirkete 200 bin maske siparişi verdiğini ve karşılığında 670 bin Euro ödendiğini yazmıştı. Gazetenin 19 Mart tarihli haberine göre, üretimi yapılan maskeler 5 Mart'tan bu tarihe kadar Ankara'da gümrükte bloke edildi.

Gazete, Ankara'daki İtalya Büyükelçiliği'nin devreye girmesine ve gerekli izinlerin alınmasına rağmen "siyasi bir kararla" maskelerin yollanmadığını öne sürdü.

Corriere della Sera'ya göre, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen haftaki telefon görüşmesinde maskelerin önündeki blokajın kaldırılmasını istedi.

Ayda 100 milyon maske gerekiyor

Bu haberin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 200 bin maskenin önündeki blokajın kaldırıldığını duyurdu. Di Maio "Sorun çözüldü, yola devam ediyoruz" dedi.

Di Maio aynı mesajında, Çek Cumhuriyeti'nde el koyulan 110 bin maskenin de yollanacağını belirtti. Çin Kızılhaçı'nın İtalya'ya gönderdiği maskeler, Çekya'da gümrüğe takılmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de dün itibariyle ülkeye Mısır, Hindistan, Çin ve Avrupa ülkelerinden 6 milyondan fazla maske ulaştı.

Rusya, Brezilya ve Çin'den de hem maske hem de başka malzeme desteği geldi.

Çin'in gelecek Çarşamba'dan itibaren de İtalya'ya her hafta 20 milyon maske olmak üzere toplamda 100 milyon maske yollaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Di Maio, ayda 100 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve bu ihtiyacı hem İtalya içindeki şirketler hem de diğer ülkeler aracılığıyla karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Di Maio, "Kimse yalnızca bir ayda 100 milyon maskeye ihtiyaç duyulacağını düşünemezdi, ya da yüzlerce solunum cihazına ihtiyaç duyulacağını kimse hayal edemezdi" dedi.

BBC
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İtalya, Sağlık

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